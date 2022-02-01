Китайские ученые создали робота-няню для ухода за плодом в искусственной утробе

Исследователи из города Сучжоу на востоке Китая сообщили, что успешно разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную отслеживать рост эмбрионов внутри искусственной матки. Как пишет газета South China Morning Post, в настоящий момент речь идет об испытаниях на животных.

По словам профессора Сунь Хайсюань из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий, технология позволяет с помощью роботизированный системы (или «няни») контролировать, корректировать и обеспечивать уход за эмбрионами мышей.

Разработчики утверждают, что «няня» превзошла своих предшественников-людей, поскольку она способна отслеживать развитие эмбрионов животных с «беспрецедентной точностью». Робот использует фотографический процесс, который «делает сверхчеткие изображения различной глубины, быстро переключаясь между различными объективами».

«Технология искусственного интеллекта помогает машине обнаруживать малейшие признаки изменений в эмбрионах и точно настраивать углекислый газ, питание и воздействие окружающей среды. Система может даже ранжировать эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития», — сообщили в SCMP.

Задача технологии состоит в том, чтобы лучше понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека, а также обеспечить теоретическую основу для решения врожденных дефектов и других серьезных проблем с репродуктивным здоровьем.

Ранее исследователи из Китайской академии медицинских наук выяснили, что употребление кофе может снижать риск развития рака матки.