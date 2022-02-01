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Китайские ученые создали робота-няню для ухода за плодом в искусственной утробе

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Исследователи из города Сучжоу на востоке Китая сообщили, что успешно разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную отслеживать рост эмбрионов внутри искусственной матки. Как пишет газета South China Morning Post, в настоящий момент речь идет об испытаниях на животных.

По словам профессора Сунь Хайсюань из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий, технология позволяет с помощью роботизированный системы (или «няни») контролировать, корректировать и обеспечивать уход за эмбрионами мышей.

Разработчики утверждают, что «няня» превзошла своих предшественников-людей, поскольку она способна отслеживать развитие эмбрионов животных с «беспрецедентной точностью». Робот использует фотографический процесс, который «делает сверхчеткие изображения различной глубины, быстро переключаясь между различными объективами».

«Технология искусственного интеллекта помогает машине обнаруживать малейшие признаки изменений в эмбрионах и точно настраивать углекислый газ, питание и воздействие окружающей среды. Система может даже ранжировать эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития», — сообщили в SCMP.

Задача технологии состоит в том, чтобы лучше понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека, а также обеспечить теоретическую основу для решения врожденных дефектов и других серьезных проблем с репродуктивным здоровьем.

Ранее исследователи из Китайской академии медицинских наук выяснили, что употребление кофе может снижать риск развития рака матки.

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