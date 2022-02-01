Вирусолог рассказал о возможной дате отмены коронавирусных ограничений

Доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков рассказал URA.RU, что антикоронавирусные ограничения могут отменить ближе к концу марта.

«Многое будет зависеть не от того, что уже пора снимать ограничения, а от того, насколько решились власти это сделать. Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале—марте. А как оно реально будет, уже зависит от властей», — заявил Чумаков.

Он подчеркнул, что окончательное решение властей зависит от готовности системы здравоохранения. На примере Дании вирусолог пояснил, что руководство страны сняло ограничения, поскольку там готовы принимать новых больных, несмотря на большое количество зараженных.

Чумаков отметил, что при появлении «омикрона» медицинские специалисты стали эффективнее справляться с коронавирусом.

Ранее вирусолог объяснял, что коронавирус способен очень надолго задержаться в организме людей с ослабленной иммунной системой и начать мутировать.