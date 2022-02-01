В Италии начали штрафовать пожилых людей, которые не привились от COVID-19

Все итальянцы в возрасте от 50 лет и старше, не сделавшие прививку от коронавируса и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, с сегодняшнего дня могут быть оштрафованы на €100. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение Совета министров Италии.

8 января Совет министров принял решение о том, что на Апеннинах обязательную вакцинацию должны пройти все граждане в возрасте от 50 лет. При этом им была предоставлена возможность в течение февраля получить хотя бы первую дозу препарата от COVID-19.

Те, кто этого не сделал, с 15 февраля не смогут попасть на работу. Граждане старше 50 лет должны будут предъявлять так называемый «усиленный» green pass для доступа на рабочее место. Его могут получить вакцинированные или перенесшие коронавирусную инфекцию. В случае отсутствия такого COVID-сертификата дисциплинарных взысканий не предусмотрено, однако граждане лишатся зарплаты за весь период отсутствия на работе.

Ранее директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя заявил об обнаружении новой вариации штамма коронавируса «омикрон», которая свидетельствует, что коронавирусная инфекция меняется в сторону сезонных заболеваний.