Зрителей возмутила откровенная реклама российского ритуального агентства

Реклама российского ритуального агентства, в которой снялись женщины в нижнем белье, разозлила пользователей соцсетей, сообщает LADBible. Люди уверены, что это кощунство.
Московское ритуальное агентство Horonim cняло рекламу, в которой модели в черном нижнем белье позируют на фоне гробов и прочей похоронной атрибутики. Процесс съемки и кадры с площадки компания опубликовала в своем TikTok-аккаунте.
@horonim.ru Backstage со съёмок для horonim.ru #ритуальныйагент #ритуал #horonimru #гроб #casket #модель #backstage #элитныегробы #vipпохороны #funeralservices Babel - Gustavo Bravetti
Видео стало популярным, набрав десятки тысяч просмотров, однако зрителям такая реклама пришлась не по душе.
«Вообще уже, ничего святого нет, у меня даже слов нет», «А не кощунство ли это? Дума, да», — написали комментаторы.
В самом агентстве пока не прокомментировали ситуацию с рекламой.
Ранее пользователей соцсетей возмутила реклама южнокорейского молочного бренда, в которой женщин сравнили с коровами.