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В Москве во вторник ожидается облачная погода, снег, гололедица и около 0°С

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Москве во вторник ожидается облачная погода, снег, гололедица и около 0°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем жителей столицы ожидает от -1°С до 1°С. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до -5°С. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от -4°С до 1°С. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки -8°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в конце недели ожидается похолодание до -14°С. По его словам, 1 февраля в Москве температура будет на 9 градусов выше нормы, а к концу недели температурный фон будет около нормы.

Синоптик рассказал, что ночью 5 февраля в Москве температура будет составлять от -7°С до -12°С , а днем — от -4°С до -9°С. К 6 февраля морозы усилятся и температура опустится до -14°С. Днем температура будет от -4°С до -9°С.

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