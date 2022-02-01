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В ХМАО четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении

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Mohammed Ameen/Reuters

При выбросе газа на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четыре человека пострадали, все они доставлены в больницу с ожогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При проведении работ, по предварительной информации — во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа [с последующим возгоранием]», — заявил источник.

В настоящее время пожар потушен. Погибших нет.

Ранее стало известно, что из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области эвакуировали 87 горняков. По предварительным данным, причиной инцидента стал сбой в работе системы вентиляции.

В конце прошлого года суд по требованию Ростехнадзора приостановил на 90 суток добычу угля на одной лаве шахты, а также ввел временный запрет на эксплуатацию ленточного конвейера из-за нарушений требований промышленной безопасности.

При этом с февраля 2016 года шахта «Анжерская-Южная» находится в состоянии банкротства, однако добыча угля продолжается.

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