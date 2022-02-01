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Роспотребнадзор оценил темпы заболеваемости ОРВИ по всей стране

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в 71 регионе РФ

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По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю января в России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что основные возбудители за данный период — респираторные вирусы и вирус гриппа типа «А». В Роспотребнадзоре также напомнили, что при подготовке к возможной эпидемии в России от гриппа привили более 69,1 млн человек, что составляет почти половину населения страны.

Ранее врач уточнил, как правильно проводить гигиенические процедуры при ОРВИ.

Главный нарколог Москвы, в свою очередь, заявил, что пить при ОРВИ опасно, а растираться водкой не имеет смысла.

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