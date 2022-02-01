Назван срок рост заболеваемости коронавирусом в России

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России еще ожидаются рекорды по госпитализациям в период очередной волны коронавирусной инфекции. Он рассказал «Известиям», что на протяжении как минимум 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости.

«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. Тоже, на мой взгляд, ждет и другие регионы», — заявил журналистам медик.

Через 2,5 недели, по оценке Крючкова, наступит короткая фаза стабилизации, за ней последует медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем.

Далее Крючков также не дал позитивного прогноза. По его словам, сразу же может грозить волна подтипа «омикрона» BA2, который вызвал в Дании супервспышку заболеваемости.

«Это ответвление «омикрона» может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тыс. случаев заражения в сутки», — считает Крючков.

Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что после инфицирования «омикроном» человек может стать заразным уже спустя несколько часов.