Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Почти 20% россиян боятся вставать на весы после праздников 04:56
Болельщики еще одного клуба РПЛ выступили против Fan ID 04:46
Турист на сафари пошел в туалет и был затоптан слоном 04:35
Песков о финале Australian Open: пять часов феерии тенниса 04:33
Индекс человеческого достоинства внедрят в Узбекистане 04:17
Серб Деспотович: Казань – негативный город 04:17
Минздрав увеличил срок годности вакцины «ЭпиВакКорона» 04:14
Раскрыты промежуточные результаты испытаний назальной вакцины от COVID-19 04:04
Инфекционист Тимаков объяснил, почему при «омикроне» ПЦР-тест может быть... 04:01
Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски назвал фаворита матча Россия — Польша 03:58

Назван срок рост заболеваемости коронавирусом в России

Иммунолог Крючков заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ продлится еще 2,5 недели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России еще ожидаются рекорды по госпитализациям в период очередной волны коронавирусной инфекции. Он рассказал «Известиям», что на протяжении как минимум 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости.

«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. Тоже, на мой взгляд, ждет и другие регионы», — заявил журналистам медик.

Через 2,5 недели, по оценке Крючкова, наступит короткая фаза стабилизации, за ней последует медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем.

Далее Крючков также не дал позитивного прогноза. По его словам, сразу же может грозить волна подтипа «омикрона» BA2, который вызвал в Дании супервспышку заболеваемости.

«Это ответвление «омикрона» может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тыс. случаев заражения в сутки», — считает Крючков.

Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что после инфицирования «омикроном» человек может стать заразным уже спустя несколько часов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть