Врачи рассказали о неожиданном способе определить повышенный холестерин

Замедление роста ногтей на ногах или их хрупкость могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина, сообщаетThe Sun со ссылкой на Британский фонд сердца.

В статье отмечается, что высокое количество холестерина негативно влияет на поступление крови к ногам, затрудняя этот процесс. Также стоит обратить внимание на изменения во внешнем виде ног.

«При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют», — объяснили в публикации.

Подчеркивается, что у любого человека может быть повышенный уровень холестерина в случаях, если он употребляет много жирной пищи, ведет малоподвижный образ жизни, страдает лишним весом, пьет много алкоголя и курит, страдает гипертонией и диабетом.

Ранее было опубликовало исследование, согласно которому, три специи особенно полезны в борьбе с «плохим» холестерином (ЛПНП) и повышенным давлением.