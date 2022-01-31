Аккаунт заключенного в TikTok удалили из-за кулинарных видео, ставших вирусными

Аккаунт заключенного в TikTok был удален после того, как его кулинарные видео стали вирусными, сообщает Independent.

Находясь за решеткой, анонимный блогер показывал, как с помощью чайника приготовить пасту, тушенную курицу карри и блины. Видео с процессом приготовления мужчина публиковал в TikTok, но, видимо, не думал, что это сделает его популярным.

После того, как ролики заключенного стали расходиться по сети, об этом узнало начальство тюрьмы. Оказалось, что мужчина пользовался телефоном нелегально. После этого руководство связалось с модераторами TikTok, которые и удалили аккаунт кулинара.

«Ему нужно делать собственное шоу. Он говорил своим зрителям, что хочет открыть свой ресторан, когда выйдет на свободу в конце этого года», — рассказал один из знакомых заключенного.

О том, какое наказание за свои видео понес мужчина, не сообщается.

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