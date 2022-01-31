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Экс-следователь МВД похитил свидетеля и хлестал его плеткой

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Сургуте местный житель попал на скамью подсудимых после похищения и избиения свидетеля по своему делу, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

«В производстве городского суда находилось уголовное дело в отношении обвиняемого, который в ноябре 2018 года, злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершил хищение денежных средств с банковской карты сургутянина. С целью принуждения основного свидетеля по делу к уклонению от дачи показаний в суде и к даче им ложных показаний в июле 2021 года злоумышленник, находясь на территории Сургута, против воли и согласия потерпевшего вывез его в безлюдное место», — рассказали в ведомстве.

Как рассказала «Лента.ру», подсудимый ранее работал следователем МВД и расследовал дело о краже. Он похитил со счета банковской карты россиянина 90 тыс. рублей, узнав пароль посредством угроз. Полученные деньги он перечислил себе через карту своего знакомого, которого он впоследствии и похитил.

«Чтобы приятель, которому он переводил деньги, не сказал лишнего в суде, обвиняемый его похитил, вывез в лес и хлестал плеткой», — рассказал собеседник издания из правоохранительных органов.

Свидетеля удалось напугать таким образом, и он не явился на судебное заседание. Полицейские нашли мужчину и выяснили обстоятельства произошедшего, возбудив еще одно уголовное дело.

Ранее уфимский районный суд обратил в доход Российской Федерации 9 автомобилей, квартиру и 4,3 млн рублей, принадлежавших экс-заместителю начальника МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии Айдару Гиндуллину.

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