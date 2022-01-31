Бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю женщина была в депрессии из-за мужа в России

Женщина, которая перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана.

По данным ведомства, в настоящее время женщина является безработной, ей и ее детям оказывается социальная и юридическая помощь.

«В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование данного инцидента. Пострадавшей девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.

В минздраве уточнили, что врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга у пострадавшей девочки, которая упала с высоты. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

28 января мать пришла с трехлетней дочерью в зоопарк, у вольера с медведем женщина остановилась и при свидетелях бросила ребенка к зверю. Девочке повезло — хищник ее не тронул, понюхал и отошел. Ребенка вытащили из вольера и передали медсестре. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство — матери грозит от 15 до 25 лет лишения свободы.