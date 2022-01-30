В Ленинградской области мать обнаружила тело ребенка в квартире няни

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту обнаружения в квартире няни тела ребенка, жившего с ней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребенка, 2019 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что тело обнаружила мать, гражданка Узбекистана. Она забрала его домой, и обратилась в правоохранительные органы.

По предварительным данным, ребенок несколько месяцев жил с няней, уроженкой Киргизии, с согласия родительницы.

В Неве нашли тело мальчика, провалившегося под лед на прошлой неделе. По предварительным данным Следственного комитета, 25-летняя женщина пошла на прогулку со своими семилетними племянниками-близнецами на берегу реки. Девушка отвлеклась, когда они находились на причале. В этот момент один из мальчиков спрыгнул на непрочный лед и провалился в воду.