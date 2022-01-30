Синоптик предупредил о морозах в Москве в начале февраля

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели. Об этом он сообщил РИА «Новости».

На смену им придет похолодание до -10°C днем и -15°C ночью.

«Если в среду ожидается -3-8°C, то с каждым днем будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до -10-15°C, днем не выше -5-10°C», — сказал он.

При этом морозы не задержатся в столице надолго, отмечает Тишковец. Уже к концу первой декады февраля столбик термометра поднимется до нулевой отметки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в последние дни января в Москве может опуститься до рекордно низких отметок.

Он подчеркнул, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная погода для прогулок по городу. Ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января ожидается усиление ветра.