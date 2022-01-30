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Задержан подозреваемый двойном убийстве за долги в Калмыкии

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Дагестане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Калмыкии.

«По имеющей информации, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от п. Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны. Утром 29 января погибшие были обнаружены сыном одного из убитых, который сообщил о случившемся в полицию», — говорится в публикации на сайте «МВД Медиа».

При задержании выяснилось, что подозреваемый является знакомым одного из погибших. Он прибыл в Калмыкию, чтобы потребовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки. По месту жительства мужчины был обнаружен предмет, похожий на автомат «Калашникова», оружие направлено на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье мужчину задержали по подозрению в похищении и убийстве жены.

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