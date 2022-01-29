Плутавшего по Подмосковью тигренка поймали

Тигренок, которого заметили около деревни Ермолино Дмитровского района Московской области, пойман . Об этом сообщает издание dubna.ru .

Детенышу четыре четыре месяца, он сбежал из частного дома в деревне Красная Горка, выяснили журналисты.

По информации «Известий», поисками животного занимались сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия первыми, и инспекторы охотнадзора.

Ранее в Анучинском районе Приморского края местные жители встретили на дороге трех тигрят без матери.

До этого в Приморье трехмесячного тигренка освободили из капкана. Краснокнижный хищник угодил в ловушку когтем передней правой лапы