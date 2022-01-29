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Майор пристреливал оружие в лесу под Тюменью и ранил человека

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Телеграм-канал «BAZA»

Майор полиции решил пристрелять новый охотничий карабин в лесу под Тюменью, ранил человека и оставил его на скамейке у больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, работник правоохранительных органов отправился в лес, прикрепил к дереву доску и начал стрелять. Однако вскоре он услышал шум в кустах и решил, что там прячется дикое животное. Мужчина произвел два выстрела в этом направлении.

Услышав человеческий крик, он обнаружил в кустах раненого человека с окровавленным лицом. После этого майор позвонил другу, который приехал к месту событий, и вместе с полицейским погрузил раненого к себе в машину. Они довезли подстреленного мужчину до больницы, оставили у входа на лавочке и скрылись.

Майора задержали спустя несколько дней. В его доме были проведены обыски. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В прошлом году в больнице Самарской области охранявший осужденного сотрудник полиции, не разобравшись спросонья, выстрелил в ногу напарнику и ранил палец затвором. Виновник инцидента объяснил, что хотел защитить коллегу. Заспанному полицейскому показалось, что осужденный встал с постели, чтобы напасть на напарника.

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