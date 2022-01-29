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«Ни в чем не нуждались»: знакомые рассказали о многодетной семье, погибшей в пожаре в Плесецке

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Минувшей ночью из-за пожара в деревянном доме в поселке Плесецк Архангельской области погибла многодетная семья — 37-летняя Олеся Коптелова и четверо несовершеннолетних детей. По данным СК, семья стояла на учете у органов опеки как находящаяся в опасном социальном положении, но их знакомые рассказали «Газете.Ru», что семья не была нуждающейся: женщина владела собственным магазином и воспитывала детей одна.

«Всегда видела ее на работе доброй, бодрой. Дети ни в чем не нуждались, ходили в наш сад, всегда опрятно одеты. Детей воспитывала одна, жила полностью самостоятельно, без родительской помощи. Муж не особо помогал, да он у своих родителей сильно избалован», — рассказала бывшая преподавательница Коптеловой.

Она добавила, что сгоревшая квартира была предоставлена погибшей женщине государством, как многодетной матери. При этом женщина сомневается, что семья могла использовать электрическую плиту в качестве источника отопления. По предварительным данным, именно из-за плиты произошел пожар.

«Жилье ей это предоставили, но не знаю, что оно из себя представляет. Дом старый, легко писать, что электрическую плитку использовала не по назначению», — сказала она.

Другая знакомая семьи Марина также положительно отзывается о погибшей семье. Она рассказала «Газете.Ru», что ранее мать погибшей лишилась другой дочери.

«Знаю эту семью более 20 лет, но больше я общалась с ее мамой. Не знаю, по каким причинам они могли состоять на учете, но как люди они очень хорошие. Я могу их охарактеризовать, конечно, только положительно. Зная нашу страшную систему, понимаю, что поддержки скорее всего никакой не было. Предприниматели у нас очень не защищенное звено. Все думают, что если ты индивидуальный предприниматель, значит у тебя все хорошо и денег воз! Очень жаль мне ребят. Мать будет хоронить вторую дочь и внуков, это очень страшно», — сказала она.

Ночью 29 января в квартире деревянного 12-квартирного дома по улице Строительная в поселке Плесецк произошел пожар. Спасатели нашли тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет, сообщил СК России по Архангельской области.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать либо замыкание, либо неисправность в электрической плите. Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия также будет дана оценка действиям органов опеки.

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