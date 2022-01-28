Злоумышленник попытался ограбить магазин с дверной ручкой

В Красноярском крае в городе Канске мужчина под видом покупателя попытался ограбить круглосуточный магазин с металлической дверной ручкой. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Несмотря на угрозу, женщина-продавец схватила сложенные в стопку полиэтиленовые пакеты и отбилась от человека, требовавшего деньги.

«Нарушитель не ожидал такого отпора: увидев, что она нажала тревожную кнопку, поспешно скрылся без наживы», — пояснили в правоохранительных органах.

Следователи вскоре установили и задержали подозреваемого в нападении на работницу торгового павильона. Злоумышленником оказался местный житель 1991 года рождения, привлекавшийся несколько раз к уголовной ответственности.

«Как выяснилось, на дело [грабитель] пошел с обычной металлической дверной ручкой, которую потом выбросил», — добавили в пресс-службе ведомства.

Против налетчика на магазин завели уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса России.

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