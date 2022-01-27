В Свердловской области четвероклассникам задали прочитать эротическую сказку Пушкина

В городе Реж Свердловской области учитель задала четвероклассникам прочитать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом — «Царь Никита и 40 его дочерей». Об этом рассказала мать одного из школьников в беседе с E1.ru.

По ее словам, задание для детей появилось в электронном дневнике.

«Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать», — сказала женщина.

В школе пояснили, что учительница ошиблась. По словам директора учебного заведения Светланы Шишкановой, педагог изначально хотела задать детям «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях».

Учительница получила дисциплинарное наказание.

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