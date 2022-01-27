На кладбище в Сингапуре запретили ловить покемонов

Посетителям японского кладбища в Сингапуре запретили играть в Pokemon Go, сообщает издание Asia One.

По информации СМИ, запрет на ловлю покемонов на территории кладбища появился два года назад, но пользователи сети обратили на него внимание только сейчас. В объявлении, написанном администрацией кладбища, говорится, что посетители должны вести себя тихо и мирно — в знак уважения к умершим.

«Кладбище — это место для тех, кто покоится с миром. Пожалуйста, уважайте их и не играйте здесь в Pokemon Go», — гласит объявление для посетителей.

Фото было сделано одним из местных жителей, после чего снимок появился в интернете. Сообщается, что кладбище было построено в 1891 году и содержит в себе больше 1000 могил, часть из которых принадлежит японским военнослужащим, погибшим во Второй мировой войне.

Ранее в США уволили двух полицейских, игравших в Pokemon Go вместо преследование грабителей.