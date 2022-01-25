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В Казахстане восстановили работу энергосистем

Работа энергосистем Казахстана восстановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

«Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16.00. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Казахстан оказывает помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан — идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.

Ранее стало известно, что регионы и крупнейшие города Казахстана, Узбекистана и Киргизии оказались обесточенными из-за ЧП на единой электросети, созданной еще во времена СССР. В Ташкенте считают, что авария произошла в Казахстане. Казахстанская KEGOC, в свою очередь, говорит о дисбалансе в сетях соседних стран. Блэкаут нарушил работу аэропортов и метро, абоненты жалуются на отсутствие мобильной связи, в жилых домах нет воды.

Предварительный ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане на несколько часов, по предварительным подсчетам, может составить сотни миллиардов долларов, так как это влияет в том числе и на промышленный и транспортный секторы.

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