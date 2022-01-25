В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю с 17 по 23 января в России выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 3 неделе 2022 года (17.01.2022 – 23.01.2022) в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эпидемические пороги превышены в 57 регионах. В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости «респираторными вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А».

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Всего в России привились от гриппа более 68,5 млн человек или 47% от численности населения страны.

На прошлой неделе был зафиксирован рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в 46 регионах страны среди всех возрастных групп.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что в России фиксировались случаи одновременного заражения вирусом гриппа и коронавируса. По его словам, при подобном одновременном заражении болезнь протекает сложнее, с возможными последствиями. При этом требуется индивидуальный подход к лечению.