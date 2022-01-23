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В Приморье школьник сбил девушку и попытался при помощи взрослых спрятать тело в лесу

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Depositphotos

В приморье 16-летний подросток насмерть сбил девушку на автомобиле, где находились двое взрослых, и вывез ее тело в лесной массив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

По данным полиции, молодой человек ехал за рулем Toyota Corona Premio со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней. В процессе движения он наехал на 21-летнюю девушку, которая шла с работы домой по проезжей части. Пострадавшая скончалась на месте.

«В салоне транспортного средства также находилось двое взрослых граждан. После ДТП тело погибшей погрузили в автомашину и вывезли в лесной массив», — уточнили в главке.

Через некоторое время правоохранители обнаружили машину со следами аварии по месту проживания 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъяли для проведения экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в Новгородской области ранее судимый мужчина зарезал знакомого ножом, закопал тело в снег и попал на камеры видеонаблюдения.

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