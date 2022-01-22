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Россиянам объяснили, нужно ли носить маски зимой

Эксперт HealthNet Ломоносов посоветовал не носить медицинские маски зимой

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Эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов заявил, что меньше всего будет пользы от защитной маски в холодную погоду. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, принимать решение о ношении маски нужно, исходя из оценок пользы и риска для здоровья.

«Если вы в толпе и отойти нельзя, то лучше воспользоваться средством защиты. Если же вы просто гуляете на свежем воздухе, на расстоянии от других людей, необходимости в маске нет. Нужно понимать, что использование маски на улице связано с двумя побочными эффектами, особенно в холодную погоду», — предупредил Ломоносов.

Он подчеркнул, что из-за холодной уличной температуры маска на лице становится более влажной, где начинают размножаться микроорганизмы.

«Именно поэтому маски и рекомендуется менять каждые два часа», — добавил он.

Позднее на морозе маска начинает хуже пропускать воздух. В результате у человека могут быть головокружения или головные боли, обратил внимание эксперт.

Ранее в Роскачестве оценили эффективность медицинских масок в 23%.

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