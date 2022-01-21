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Хозяйка узнала мяуканье пропавшего кота по телефону

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PawPurrs Halfway House

Рейчел Лоренс из британского Эссекса воссоединилась со своим потерянным за восемь месяцев до этого котом Барнаби, звуки которого она случайно услышала во время телефонного звонка. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По ее словам, она говорила с ветеринаром о здоровье другой ее кошки, когда услышала знакомое мяуканье. Ветеринар сказала, что это обычная уличная кошка, но Лоренс настояла на своем и попросила сфотографировать, после чего было окончательно убеждена. Это — Барнаби. В итоге потерянный кот воссоединился со своей хозяйкой.

Барнаби, которого ранее дети женщины называли «толстячком» сильно исхудал и был весь в шрамах.

«Я плакала. Я не видела его уже восемь месяцев и отчаялась его найти», — сообщила кошатница.

Ранее сообщалось о британце Пене Фартинге, которому удалось эвакуировать из Афганистана 60 кошек и 140 собак из приюта.

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