Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине заявили, что Россия не победит «грубой силой» 15:13
В «Молдовагазе» заявили о работе в убыток и призвали повысить... 15:11
Российская подлодка «Волхов» провела пуск ракеты «Калибр» в Японском море 15:08
Главный ЛОР-врач Москвы дал советы по лечению «омикрона» 15:00
Биологи обнаружили необычных прыгающих личинок 14:58
Плющенко верит в успешное выступление Коляды на Олимпиаде в Пекине 14:58
Xiaomi отреагировала на сообщения о браке в камерах своих смартфонов 14:56
ФСБ в Дагестане пресекла деятельность криптоферм с техникой на 500 млн... 14:55
В Петербурге троих человек задержали по делу об афере на 66 млн рублей... 14:52
Ворон в США начнут отпугивать с помощью лазера 14:50

Мурашко заявил, что «омикрон» увеличил количество повторных заражений COVID-19

Мурашко: среди переболевших COVID-19 увеличилось число повторных болезней из-за «омикрона»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших коронавирусом увеличилось количество повторных заболеваний из-за штамма «омикрон». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, число повторно заразившихся возросло от 5 до 10 раз. Он назвал ситуацию «напряженной».

Ранее Мурашко выступил с приветственным обращением к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине, затронув тему коронавируса.

По его словам, коронавирус способен осложнить течение беременности и ее исход. Министр подчеркнул о безальтернативности вакцинации в качестве способа предотвращения негативных последствий инфекции.

Он заявил о том, что необходимо уделить внимание беременным и «приложить усилия» для вакцинации россиян репродуктивного возраста.

Мурашко рассказал о специальном реестре, который позволяет мониторить ситуацию у «более восьми тыс. беременных и рожениц в реанимации», а также получить информацию «по материнским потерям и состояниям».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть