Мурашко заявил, что «омикрон» увеличил количество повторных заражений COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших коронавирусом увеличилось количество повторных заболеваний из-за штамма «омикрон». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, число повторно заразившихся возросло от 5 до 10 раз. Он назвал ситуацию «напряженной».

Ранее Мурашко выступил с приветственным обращением к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине, затронув тему коронавируса.

По его словам, коронавирус способен осложнить течение беременности и ее исход. Министр подчеркнул о безальтернативности вакцинации в качестве способа предотвращения негативных последствий инфекции.

Он заявил о том, что необходимо уделить внимание беременным и «приложить усилия» для вакцинации россиян репродуктивного возраста.

Мурашко рассказал о специальном реестре, который позволяет мониторить ситуацию у «более восьми тыс. беременных и рожениц в реанимации», а также получить информацию «по материнским потерям и состояниям».