Бурматов объяснил инициативу введения учета и маркировки домашних животных

Первый зампред Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что поправки в законопроект о правовом регулировании отношений в области ветеринарии не является новой. Об этом он сообщил RT.

«Мы просто не видели от Минсельхоза соответствующих правил о регистрации. А животные теряются, найти их невозможно. Привлечь к ответственности людей, которые выбрасывают животных, тоже невозможно, из-за этого на улицах огромное количество безнадзорных животных», — сказал он.

Он добавил, что маркировка также нужна, чтобы привлечь к ответственности хозяина животного, совершившего нападение на человека. Бурматов подчеркнул, что регистрация животных должна быть бесплатной.

Ранее сообщалось, что в России в закон об обязательной маркировке и учете животных внесут кошек, собак и других домашних питомцев.

В ноябре 2021 года документ внесен правительством в Госдуму. В нынешней версии законодательная норма касается только сельскохозяйственных животных: коров, свиней, коз, лошадей, овец и других. В ведомстве запланировали расширить действие законопроекта на всех животных.