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Звезду тиктока про тещу и пиво задержали в сауне

В Краснодаре задержан «любимый зять» из вирусного тиктока про тещу и пиво

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В одной из саун Краснодара был задержан скандальный блогер Алексей Щетинин — его почти полгода разыскивали по обвинению в убийстве, кражах и нападении на полицейских. Об этом пишет Readovka.

Блогер сбежал от полиции в октябре 2021 года — его подозревают в ограблении дома, убийстве в станице Ахтанизовской в 2020 году и в стрельбе по полицейским, которые пытались проверить у него документы.

Щетитнин --член «звездной» семьи, он фигурировал в роликах тещи-тиктокерши, Юлия Филон, и жены-блогергши. Один из тещиных тиктоков стал вирусным — в нем героиня бежит с огорода домой. «Едет любимый зять, будем пить пиво!», — радуется женщина.

@_filon_y1

♬ оригинальный звук - _filon_y1
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Когда Щетинин был объявлен в розыск, теща открестилась от него.

Ранее жена Щетинина заявила, что подозрения ее мужа в убийствах и грабеже — это «подстава» врагов из 90-х. По ее мнению, «им просто принципиально посадить его».

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