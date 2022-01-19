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Мужчину подстригли перед собеседованием в стиле Ким Чен Ына и довели до слез

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ariffpeter/TikTok

Житель Малайзии решил подстричься перед собеседованием на работу, но остался в слезах, пишет World of Buzz. Увидев результат, мужчина понял, что с такими волосами он точно останется безработным.

Мужчина рассказал, что хотел произвести максимальное впечатление на работодателя, поэтому решил подстричься, перед тем, как идти в офис. Он рассказал барберу, какая нужна прическа, и стал ждать конечный результат. Правда, увидев себя в зеркале, малазиец расплакался.

По словам клиента, он стал похож на лидера КНДР Ким Чен Ына, но такое сравнение явно было ему не по душе.

«Прическа, которая у меня сейчас, может оставить меня без работы. А я просил прическу, как у Дрейка», — грустно произнес мужчина.

@ariffpeter

Aku potong rambut sebab esok ada interview kerja, fesyen rambut macam ni macam nak buat aku menggangur je

original sound - Ariff Peter

И хотя самому мужчине было совсем не весело, пользователи сети не могли удержаться от шуток.

«Теперь ты можешь стать новым участником BTS», — написал комментатор.

Сам автор видео позже пошутил, что задумывается насчет переезда в Северную Корею, ведь с такой прической он точно найдет там работу.

Ранее пользователи сети удивились прическе и татуировкам новоизбранного президента Чили.

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