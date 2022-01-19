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Главврач «Матросской тишины» задержан по подозрению в коррупции

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Главный врач СИЗО №1 «Матросская тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Кравченко подозревают в преступлении, связанном со взяткой в крупном размере. Он находится в одном из столичных ИВС», — указано в сообщении.

Других подробностей пока нет.

Ранее ректора «Шанинки» Зуева перевели из «Матросской тишины» в гражданскую больницу.

Сергей Зуев нуждался в квалифицированной помощи хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Рекомендацию на перевод Зуева дали специалисты из медицинской части «Матросской тишины».

10 декабря адвокаты ректора «Шанинки» подали в суд ходатайства о его освобождении из-под ареста из следственного изолятора после заявления президента России Владимира Путина во время заседания Совета по правам человека о том, что необходимость держать Зуева в СИЗО отсутствует.

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