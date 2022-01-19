В Саудовской Аравии прошла снежная метель

На северной границе Саудовской Аравии произошел снегопад в связи с сильным похолоданием. Как сообщает Saudi Gazette, в приграничном городе Турайф произошла крайне редкое для этой местности природное явление — метель.

Газета сообщает, что привыкшие к жаркой погоде горожане не испугались мороза и снега, а вышли на улицу, наслаждаясь прохладой и делая фотографии необычного природного феномена. Помимо Турайфа, где непрерывный снегопад был больше суток, снег выпал также в городах Табук, Арар, Рафха и Шакра в северной части королевства.

При этом, главный метеоролог провинции Табук Фархан Аль-Анзи призвал жителей быть осмотрительными и осторожными.

До этого снег выпал в алжирском городе Айн-Сефра, располагающемся в пустыне Сахара. По информации метеорологов, причина погодной аномалии — действие антициклона, пришедшего на североафриканские берега из Центральной Азии и продвинувшегося далее до сиро-ливанского региона, по пути собирающего морскую влагу, которая потом превращается в снег.