Древнюю «соцсеть» нашли в Африке — она процветала более 50 тысяч лет назад

Археологи из Института науки об истории человечества имени Макса Планка обнаружили на территории Африки прототип соцсети, существовавший более 50 тыс. лет назад. Об этом пишет Jerusalem Post.

Для общения люди использовали бусинки, изготовленные из скорлупы яиц страусов. Исследование подтверждает, что древняя система связи служила средством общения для людей, живших на расстоянии. Она базировалась на обмене и торговле ожерельями. Археологи заключили, что люди, которые делали такие ожерелья, могли делиться символическими сообщениями друг с другом и, например, укреплять союзы.

По данным Института Планка, это старейшая из обнаруженных социальных сетей. Прежде, чем сделать такие выводы, ученые изучили более 1500 похожих бусин, которые нашли по всему африканскому континенту — всего их обнаружили в 30 различных точках на востоке и юге Африки. «Протяженность» древней соцсети составила около трех тысяч километров.

Исследователи также сравнили характеристики бусин с изменениями климата региона — «раскол» соцсети пришелся на период, когда в районе было больше осадков, что привело к затоплению берегов рек.

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