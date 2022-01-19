Россиянам назвали продукты, снижающие риск инфаркта

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Диетолог Лавски: для здоровья сердца трижды в неделю ешьте красную рыбу дикого отлова

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что многообразие полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке главных причин смертности в мире. Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина. Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви», — отметила диетолог.

По ее словам, поддержать здоровье сосудов помогут Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в красной рыбе дикого отлова, семенах льна и кедровых орехах.

Для снижения высокого уровня холестерина, который влияет напрямую на здоровье сердечно-сосудистой системы, употребляйте ежедневно сырые лук и чеснок. А также витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола, заключила Лавски.

Ранее соведущий Елены Малышевой, кардиолог и кардиохирург Герман Гандельман рассказал о простых способах, которые помогут снизить уровень плохого холестерина в крови.

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