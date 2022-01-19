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В ИКАО назвали причину экстренной посадки самолета Ryanair с Протасевичем на борту

Отчет ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске на основе ложной информации

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Reuters

Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации о минировании, решили в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Накануне ИКАО сообщила, что закончила отчет по расследованию обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила его всем членам организации.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — говорится в отчете.

Согласно документу, опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем организация не может — они не были предоставлены.

При этом ИКАО не приписывает распространение данной ложной информации какому-либо государству.

Ранее в Белоруссии заявили, что запись с самолета Ryanair о посадке в Минске не сохранилась.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

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