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Мужчины в новогодние праздники на 15% чаще платили сайтам знакомств

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Аналитика сервиса ЮKassa и сайта знакомств Mamba выяснили, сколько российские пользователи тратили в новогодние праздники на продвижение своих аккаунтов на платформах для поиска пар.

Результаты исследования, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», показали, что в период с 1 по 9 января россияне сделали на сайтах знакомств на 62% больше покупок и потратили на 3% больше денег, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом плательщиков стало на 53% больше, однако средний чек сократился на 37% и составил 216 рублей.

Кроме этого, удалось выяснить, что в январские праздничные дни количество платежей от мужской аудитории Mamba возросло на 15%. Женщины же в начале праздников купили на 2% больше платных услуг, чем в ноябре. Среди прочих изменений поведения пользователей в системе отмечается, что девушки в первые дни января активнее ставили лайки (на 15% по сравнению с ноябрем) и становились более открытыми к взаимным симпатиям. Так, количество женских лайков по отношению к мужчинам выросло в два раза сильнее, чем количество мужских лайков по отношению к женщинам.

Что касается переписок между пользователями, в праздники они становятся на 20% длиннее по сравнению с осенними месяцами, а число успешных диалогов возрастает: девушки в новогодние праздники отвечают мужчинам на 15% охотнее. Выяснилось также, что женщины больше настроены на совместные поездки — в праздники соответствующая цель стала у них на 17,5% популярнее, чем осенью. А мужчины на 50% чаще указывали, что их цель знакомства — отношения. Возможно, это связано с началом нового календарного года и планами на новую жизнь.

Ранее «Газета.Ru» писала, какие опасности могут поджидать на первом свидании.

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