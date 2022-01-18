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Наибольшее число завозных случаев «омикрона» в Москве связано с турпоездками в Турцию

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Наибольшее число завозных случаев «омикрон»-штамма коронавируса в Москве связано с турпоездками в Турцию, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

256 случаев (21,4%) завозные и связаны с поездками в другие страны. Больше всего зарегистрировано из Турции — 16%, ОАЭ — 11%, Доминиканской Республики — 9%, Египта — 1,4%.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона», из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти России пока не планируют вводить в стране локдаун из-за нового штамма коронавируса «омикрон». По словам источника, регионы будут самостоятельно принимать решение о введении ограничительных мер, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

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