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Мясников рассказал, как уберечься от диабета

Доктор Мясников: профилактика диабета заключается в правильном питании и физкультуре

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телекомпании «Россия 1», как снизить риск развития диабета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чтобы не заболеть диабетом нужно правильно питаться и регулярно прибегать к физическим нагрузкам, объяснил специалист.

«Причем если вы не будете ничего делать, а только [правильно] питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе», — подчеркнул он.

Мясников отметил, что также нужно контролировать сон. Диабет могут спровоцировать и пересыпание и недосып.

Кроме того, медик посоветовал медленно есть — чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике. Однако при употреблении высокоуглеводных продуктов (картофель, рис) этот способ не сработает, подчеркнул он.

Ранее Мясников предупредил об опасности регулярного приема обезболивающих. По его словам, если принимать такие препараты более 15 раз в месяц, может начаться медикаментозная головная боль.

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