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В России не будут вводить локдаун из-за «омикрона»

Источник: российские власти пока не планируют вводить федеральный локдаун из-за штамма «омикрон»

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Власти России пока не планируют вводить в стране локдаун из-за нового штамма коронавируса — «омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированные источники.

«Общефедеральный локдаун вводить не планируется», — сказал один из источников.

По его словам, регионы будут самостоятельно принимать решение о введении ограничительных мер, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Как заявил другой источник, заболеваемость COVID-19 в cтране растет очень быстрыми темпами и, согласно математическим расчетам, например в Москве, уже через неделю число инфицированных может увеличиться до 20 тыс. в сутки.

При этом он указал, что если произойдет рост тяжелобольных, то возможно введение ограничительных мер на региональном уровне.

«Пока уровень госпитализаций не является критичным. Система здравоохранения на данном этапе справляется», — отметил источник.

Он также заявил, что в понедельник, 17 января, в московские больницы было доставлено 736 пациентов. В столице в настоящее время жестких ограничений не планируется. Их введут, если число госпитализаций приблизится к 2 тыс. в сутки, утверждает источник.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета спрогнозировали, что пик заболеваемости «омикроном» может произойти в России 22 января.

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