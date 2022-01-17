Мясников обратился к россиянам из-за ситуации с «омикроном»

Врач Александр Мясников заявил, что в России может наступить период, когда станут выявлять сотни тыс. зараженных COVID-19 ежедневно. Об этом сообщается в Telegram-канале эксперта.

По словам Мясникова, в СМИ в течение последних двух лет «запугивали» людей пандемией и это может оказать негативный эффект.

«Грядет сотни тыс. инфицированных в день. Нет, не тяжело больных — инфицированных с минимальными симптомами острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Но сотни тыс. СМИ уже запугали население ИВЛ и гробами, и чуть температура — и мы звоним в скорую и требуем КТ», — подчеркнул медик.

Как уточнил Мясников, если только 10% из людей, у которых будет температура 38, обратятся в скорую, медицина может рухнуть.

«В оставшиеся дни надо доносить до населения — это ОРЗ, просто посидите дома несколько дней, покапайте в нос, примите парацетамол. Других лекарств не существует, все эти «противовирусные» сегодня не работают. Не звоните в скорую, что вы от нее хотите? Чтобы отвезла вас в больницу, где вы заразитесь уже «дельтой»?» — написал Мясников.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре не надеются на быстрое снижение заболеваемости COVID-19.