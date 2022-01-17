В Колпино задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать 12-летнюю девочку

В Колпине полицейские задержали 20-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, школьница познакомилась в интернете с мужчиной и вечером 16 января пришла в торговый центр на Пролетарской улице на встречу с ним. Мужчина попытался затащить девочку в служебное помещение, но его спугнул один из сотрудников магазина, который и сообщил в полицию об увиденном. Подозреваемого задержали спустя 10 минут в одном из кафе сети быстрого питания.

Оказалось, мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за вымогательство. Девочку госпитализировали с ушибами мягких тканей предплечий. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омске задержали мужчину, изнасиловавшего свою падчерицу. Он пытался скрыться от правосудия на дереве, его в невменяемом состоянии доставили в участок.