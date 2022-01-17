Ребенок провалился в канализационный люк, катаясь на санках с горки

В городе Тайшет Иркутской области 10-летний мальчик провалился в канализационный люк, когда катался с горки. 16 января мальчик пошел гулять в вечернее время. В итоге на стихийной детской снежной горке он провалился в люк. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мальчика спасли двое прохожих, он госпитализирован в больницу с переохлаждением.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Ведомство проверит условия эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры, а также установит причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб, катаясь на санках с дочкой. Вечером 2 января отец и дочь спускались на санках с горки и врезались в электроопору. Мужчина сильно ударился головой и умер на месте. Девочка получила тупую травму живота, ее госпитализировали в областную детскую больницу.