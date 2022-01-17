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В научном центре «Вектор» оценили живучесть «омикрона» на разных поверхностях

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В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что при нахождении штамма коронавируса «омикрон» во внешней среде его контагиозность с течением времени снижается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые провели серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса — на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде в абсолютно одинаковых физических условиях.

«Быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — заключили исследователи.

В «Векторе» добавили, что ключевой в борьбе с вирусными частицами по-прежнему является дезинфекция поверхностей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самую уязвимую для «омикрона» категорию людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на сегодняшний день более чем у 50% заболевающих коронавирусом в столице выявляют штамм «омикрон».

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