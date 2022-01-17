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Босфорский пролив освободили от сломанного сухогруза

A haber: движение в Босфорском проливе нормализовалось

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Osman Orsal/Reuters

В Босфорском проливе восстановилось движение судов после поломки сухогруза. Об этом сообщает телеканал A haber.

В проливе из-за поломки сухогруза, направляющегося в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях. Об этом сообщало управление береговой охраны Турции.

По информации телеканала, сейчас сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь у стоянки Сарыер-Бююкдере.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным.

Ранее китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель в порту города Холмск на Сахалине. Отмечается, что портом приписки судна является Сьерра-Лионе. Xing Yuan — это балкер для перевозки сухих сыпучих грузов, его водоизмещение — 5395 тонн.

По данным сахалинского правительства, на борту сухогруза находилось 12 граждан Китая и 103 тонны топлива. Xing Yuan выбросило на берег в результате шторма.
До этого контейнеровоз, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки 9 ноября. На борту судна было 14 членов экипажа, все спасенные являются гражданами Китая. По предварительным данным, перед ЧП Rise Shine отклонился от курса. В результате происшествия никто не пострадал.

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