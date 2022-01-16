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В небе над Россией появился «лунный нимб»

Жители Калининградской области стали свидетелями лунного гало

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Погода и метеоявления в Калининградской области/VK

Под Калиниградом было замечено лунное гало. Фотографии редкого оптического явления, снятые местными жителями, опубликовало во «ВКонтакте» сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На снимках отчетливо виден большой ореол, окружающий полную луну. Такой эффект связан с мельчайшими ледяными кристаллами в атмосфере, отражающими лунный свет.

Как отметили участники сообщества, в пятницу, 14 января, небо над регионом осветило полярное сияние.

«Что-то для января уже много неожиданностей для природы», — отметила пользовательница Таня Рокка.

Ранее москвичи сообщили о разноцветном свечении в облаках над столицей, некоторые увидели в этом «северное сияние» и «конец света». На видеозаписи из Пресненского района, снятой вечером 16 декабря, над городом видны вспышки зеленого, фиолетового и других цветов.

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