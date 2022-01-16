Лабрадор выпил бутылку коньяка и попал в собачий вытрезвитель

Лабрадор Харви в Новый год выпил целую бутылку коньяка и получил наутро серьезное похмелье, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Хозяевам не удалось выгулять пса, так как он не мог удержаться на лапах, потом у него началась рвота и пропал аппетит. При этом неизвестно, при каких обстоятельствах пес пристрастился к алкоголю и получил отравление.

Пришлось хозяевам пса обращаться за медицинской помощью. В ветеринарной клинике собаке поставили капельницу и провели очистительную терапию, отмечается в сообщении. В настоящее время пес чувствует себя хорошо, он находится дома.

Ранее сообщалось об освобождении на Крите собаки, которую с рождения хозяин держал на коротком поводке в будке. Животное даже не могло нормально ходить, было запуганным. Однако в приюте собака по кличке Либби стала активно общаться с другими собаками и подружилась с людьми, а затем нашла новых хозяев.