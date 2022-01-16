Российский корабль не может уплыть из Грузии из-за шторма

В пресс-службе Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что корабль под флагом России, вошедший 7 января в батумскую гавань, не может из-за шторма покинуть территориальные воды страны. Об этом сообщает ТАСС.

«7 января 2022 года на якорную стоянку №4 в акватории батумской гавани встал корабль, плавающий под флагом Российской Федерации SGV-Flot. На корабле 13 членов экипажа. 14 января от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани корабль получил предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за сильного шторма корабль потерял возможность маневрирования и волны стали приближать его к берегу», — говорится в заявлении пресс-службы.

В публикации отмечается, что экипаж корабля своими силами сумел приостановить ход к берегу, после чего к делу подключились грузинские морские специалисты. Вместе им удалось развернуть судно в сторону моря и поставить на якорь. В текущий момент судно ожидает погрузки, после чего должно покинуть территориальные воды Грузии.

Ранее российский сухогруз «Санкт-Петербург» потерял управление у берегов Грузии в штормовых условиях, и судно чуть не вынесло на берег черноморского курорта Махинджаури, расположенного недалеко от Батуми.