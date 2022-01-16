Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Свердловской области

Медики в Свердловской области выявили штамм коронавируса «омикрон» у четырех человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального оперштаба «СтопCOVID-19 Свердловская область».

«Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся», — заявили в региональном оперштабе.

Там призвали местных жителей принять меры по защите от инфекции. В первую очередь в оперштабе предложили привиться от COVID-19, а также носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и меры дезинфекции.

Ранее в оперштабе Москвы заявили, что за минувшие сутки в России выявили еще 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.

Накануне член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершиться благодаря «омикрону». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.