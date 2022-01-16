Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России изучают создание вакцины от COVID-19 на основе «дельты» и... 13:23
Врач объяснила принцип работы назальной вакцины от COVID-19 13:21
Кушанашвили раскритиковал инфопродукты от звезд и сравнил Собчак с Рэйчел... 13:15
Лабрадор выпил бутылку коньяка и попал в собачий вытрезвитель 13:14
В Госдуме предрекли обнищание россиян в 2022 году 13:06
Монеточка заразилась коронавирусом 13:02
Российский корабль не может уплыть из Грузии из-за шторма 12:46
Мостовой отреагировал на переход Смолова в «Динамо» 12:39
Селин Дион отменила около 20 концертов по медицинским причинам 12:37
Ловчев назвал безобразием происходящее в «Спартаке» 12:34

Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Свердловской области

Медики в Свердловской области зарегистрировали у первых четырех человек штамм «омикрон»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Медики в Свердловской области выявили штамм коронавируса «омикрон» у четырех человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального оперштаба «СтопCOVID-19 Свердловская область».

«Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся», — заявили в региональном оперштабе.

Там призвали местных жителей принять меры по защите от инфекции. В первую очередь в оперштабе предложили привиться от COVID-19, а также носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и меры дезинфекции.

Ранее в оперштабе Москвы заявили, что за минувшие сутки в России выявили еще 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.

Накануне член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершиться благодаря «омикрону». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть