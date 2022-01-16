Пограничная служба КНБ взяла под охрану аэропорт Актау

Аэропорт Актау взят под охрану пограничной службой Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

В публикации отмечается, что было принято решение по усилению мер безопасности в аэропорту.

«Сотрудники отдела мобильных действий специального назначения сосредоточены на паспортном контроле, КПП, а также вышке Казаэронавигации», — говорится в публикации.

С 4 по 7 января аэропорт Актау приостановил полеты из-за ЧП. В здании находились сотрудники аэропорта. Пассажиров отмененных рейсов разместили в отеле.

Ранее стало известно, что в аэропорту Алма-Аты, который приостанавливал свою работу из-за беспорядков в Казахстане, приземлился первый гражданский борт.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.