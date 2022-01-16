Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россияне стали меньше покупать абонементы в фитнес-клубы 11:52
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Свердловской области 11:50
В Новосибирске создали новую тест-систему для определения «омикрона» 11:50
В Петербурге за сутки выявили максимальное число заряженных COVID-19... 11:42
Овечкин вплотную приблизился к Драйзайтлю в списке лучших снайперов НХЛ 11:40
ВС Украины разместили бронетранспортеры у луганского пункта Счастье 11:35
Джокович высказался о своей депортации из Австралии 11:34
Эксперт оценил вероятность положительного ответа США и НАТО по гарантиям безопасности 11:33
Роднина: поражает, что публику интересует только женское одиночное катание 11:28
Все 19 самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана 11:22

Пограничная служба КНБ взяла под охрану аэропорт Актау

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
aktau_airport_official

Аэропорт Актау взят под охрану пограничной службой Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

В публикации отмечается, что было принято решение по усилению мер безопасности в аэропорту.

«Сотрудники отдела мобильных действий специального назначения сосредоточены на паспортном контроле, КПП, а также вышке Казаэронавигации», — говорится в публикации.

С 4 по 7 января аэропорт Актау приостановил полеты из-за ЧП. В здании находились сотрудники аэропорта. Пассажиров отмененных рейсов разместили в отеле.

Ранее стало известно, что в аэропорту Алма-Аты, который приостанавливал свою работу из-за беспорядков в Казахстане, приземлился первый гражданский борт.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть