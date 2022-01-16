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В России начались испытания новой вакцины от коронавируса

Гинцбург объявил о начале испытаний новой вакцины от коронавируса

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, испытания займут от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны. «Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — заявил Гинцбург.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершиться благодаря «омикрону». По его словам, новый штамм коронавируса можно назвать «кульминацией». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.

До этого Гинцбург исключил начало в России платной вакцинации от коронавируса, о которой предупредил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов, заявивший, что правительство планирует сделать вакцинацию от SARS-CoV-2 платной. В Госдуме впоследствии опровергли его слова.

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